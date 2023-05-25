الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بيان صحفى تنبيه وتحذير صادر من شركة صن سيتى للمقاولات

جريدة الدستور

حذرت شركة صن سيتى للمقاولات من أشخاص وصفتهم بأنهم “منقطعو الصلة تماماً وقانوناً بالشركة والمشروع”.

وقالت في بيان صحفي: “يروجون ويزجون - على غير الحقيقة - بالشركة والمشروع جهة عملنا فى واقعة لا شأن لنا بها بغية التشهير بشركتنا والإضرار بها”.
 

وجاء في بيانها:

 

تنبه شركة صن سيتى للمقاولات (ش م م) المقاول العام لمشروع صن كابيتال - بحدائق أكتوبر، ويمثلها - فقط - السيد الأستاذ / أسامة عبد الكريم؛ الرئيس التنفيذى للشركة بموجب السجل التجارى. 
حيث تلاحظ لنا أن هناك أحد أشخاص منقطعى الصلة تماماً وقانوناً بشركتنا والمشروع جهة عملنا يروجون ويزجون - على غير الحقيقة - بالشركة والمشروع جهة عملنا فى واقعات لا شأن لنا بها بغية التشهير بشركتنا والإضرار بها .. وحيث إن مجرد القيام بهذا الفعل غير القانونى سيعرض مرتكبه للعقاب القانونى، وبالفعل قد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص مروجي المعلومات المغلوطة لحماية حقوق الشركة ومساهميها ومجلس إدارتها. 
وإذ تحذر شركتنا أنها ستلاحق قضائياً هؤلاء الأشخاص وكل من تسول له نفسه أن يصطنع علاقة وهمية وغير حقيقية أو يبث أو ينشر أخباراً كاذبة أو إدخال الغش والتدليس إضراراً عمدياً بشركتنا.

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