الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة بالشأن الصينى: سياسة أمريكا ساهمت فى التقارب بين روسيا والصين

بوتين
بوتين

قالت تمارا برو، باحثة في الشأن الصيني، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن مشاركته في القمة الثالثة للحزام والطريق في الصين، والمقرر عقدها في سبتمبر القادم.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الزيارة ستكون روتينية لأن الرئيس الصيني شي جين بينج، زار روسيا مؤخرًا، وزارها كذلك وزير الدفاع الصيني، كما يزور وزير الدفاع الروسي الصين الآن، وذلك من أجل تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين. 

وأكدت أن السياسة الأمريكية تجاه الصين وروسيا ساهمت في التقارب بينهما لأن لديهما عدو مشترك وهو الولايات المتحدة، لأنها ترى أن الصين منافس اقتصادي قوي لها، وكذلك روسيا ند لها.

الشأن الصيني السياسة الأمريكية التقارب الصين روسيا زيارة بوتين للصين تعميق التعاون

مواد متعلقة

الجارديان تسلط الضوء على تطور علاقات روسيا والصين إلى مستوى "صداقة بلا حدود"

أوروبا تواجه منافسة شديدة من أمريكا والصين فى تطوير صناعات المستقبل

خبير علاقات دولية: خلال 10 سنوات من الآن سنرى حربًا مباشرة بين أمريكا والصين

مظاهرة فى إفريقيا الوسطى دعمًا لـ«الصين وروسيا»

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

الداخلية تكشف تفاصيل تمكين شخص من فيلا بحكم قضائى فى القليوبية

"التصديري للحاصلات" يُصدر ضوابط الحجر الزراعي لمصدري الموالح

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق الفيوم

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية