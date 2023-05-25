باحثة بالشأن الصينى: سياسة أمريكا ساهمت فى التقارب بين روسيا والصين

قالت تمارا برو، باحثة في الشأن الصيني، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن مشاركته في القمة الثالثة للحزام والطريق في الصين، والمقرر عقدها في سبتمبر القادم.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الزيارة ستكون روتينية لأن الرئيس الصيني شي جين بينج، زار روسيا مؤخرًا، وزارها كذلك وزير الدفاع الصيني، كما يزور وزير الدفاع الروسي الصين الآن، وذلك من أجل تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين.

وأكدت أن السياسة الأمريكية تجاه الصين وروسيا ساهمت في التقارب بينهما لأن لديهما عدو مشترك وهو الولايات المتحدة، لأنها ترى أن الصين منافس اقتصادي قوي لها، وكذلك روسيا ند لها.