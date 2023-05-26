الأجندة الأسبوعية للفعاليات الفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية

ينظم صندوق التنمية الثقافية، الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية، من 16 مايو حتى 31 مايو الجاري.

الجمعة 26 مايو

قصر الأمير طاز : - حفل ثنائى العود " غسان ودينا " – 8 م.

السبت 27 مايو

سينما الهناجر : عرض الفيلم الروسى " سائح " للمخرج / اندرى باتوف -جمعية الفيلم – 7 م.

بيت المعمار المصرى: ورشة عمل التصوير الفوتوغرافى " العمارة والعمران " سمر دويدار – 11ظ.

- صالون بيت المعمار الثقافى "اللى بنى مصر عمارة وعمران حلوانى" الدكتورة ريم بسيونى، والدكتورة هبة صفى الدين – 6 م.

ــ بيت العينى بمركز إبداع الطفل “ورشة تعليم العزف”، هبه الله بهاء – 1 ظ.

- ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار، عبد الرحمن حسين – 1 ظ.

ـ مركز طلعت حرب الثقافى: معرض فنون تشكيلية بعنوان " حكاوى زمان".

ـ مركز الحرية للابداع بالإسكندرية: حفل شعرى غنائى للشعراء (عبير مبارك – رامى عويس – أحمد عزت) والمطرب عبد الرازق على بمصاحبة تخت بقيادة جورج مدحت – 7 م.

الأحد 28 مايو

قصر الأمير طاز:

- حفل فرقة " أكورديونيللا" – 8 م سعر التذكرة 65 جنيها.

- برنامج " اكتشف بلدك " جولة وورش عمل فى متحف ( جاير أندرسون ومسجد ابن طولون وقصر الأمير طاز ) لطلاب كليات الداب والسياحة والفنادق والآثار بمشاركة ذوى الهمم – 10 ص.

بيت العينى "مركز إبداع الطفل":

- فنون واتيكيت للصغار (عالمى الجديد)، ميار احمد – 12 ظ.

قبة الغورى:

- حفل فرقة " على مر الأجيال " محمد الخولى وياسر سعيد 8 م، سعر التذكرة 90 جنيها.

بيت الشعر العربى " بيت الست وسيلة":

- ملتقى بيت الشعر العربى ( شعراء من الإسكندرية) – 7 م.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

- ندوة "أوائل الصوفية وأصل الفكرة" الدكتورة ريم بسيونى – 7 م قاعة توفيق الحكيم.

الإثنين 29 مايو

بيت العينى "مركز إبداع الطفل ":

- فنون واتيكيت للصغار (عالمى الجديد) ميار أحمد – 12 ظ.

- ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار عبد الرحمن حسين – 1 ظ.

سينما الهناجر:

- عرض الفيلم الكرواتى "المحادثة" أفلام البحر المتوسط – 7 م.

الثلاثاء 30 مايو

بيت العينى "مركز إبداع الطفل":

- ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار ، عبد الرحمن حسين – 1 ظ.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

- عرض فيلم Evil Under The Sun 1968 – 6 م.

- عرض غنائى ومعرض "كرنفال الأطفال" بالتعاون مع مؤسسة جوانا للتنمية – 7 م - سعر التذكرة 40 جنيهًا.

الأربعاء 31 مايو

مركز الإبداع الفنى:

صالون "حديث الأربعاء" ومناقشة لديوان جديد للشاعر فتحى عبد السميع بعنوان ( عظامى شفافة وهذا يكفى ) يناقشه ا.د أحمد عمار – 7 م.

بيت العينى "مركز إبداع الطفل":

- ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار، عبد الرحمن حسين – 1 ظ.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

- ندوة "حقوق المرأة والطفل وفقاً لقانون الأحوال الشخصية" النائبة إحسان شوقى ، المحامى : محمد صلاح عامر – 7 م.

- عرض مسرحى ومعرض فنى "كرنفال الأطفال" – 7 م بالتعاون مع مؤسسة جوانا للتنمية -سعر التذكرة 40 جنيهًا.