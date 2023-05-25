الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: تعاون روسيا والصين بالعملة المحلية سيهز عرش الدولار

الصين وروسيا
الصين وروسيا

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن هناك مصلحة للصين وروسيا لتحقيق التعافي الاقتصادي، خاصة أن الصين عانت من جائحة كورونا، وروسيا عانت من الحرب الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التقارب بين روسيا والصين، والتعامل بالعملة المحلية من شأنه أن يهز عرش الدولار وهذا ظهر في حجم التعامل بالدولار عالميًا والذي وصل إلى 60% هذا العام بعد أن كان 80% .

وأشار إلى أن أمريكا كانت تسعى لتحجيم الصين وروسيا، مؤكدًا أن الصين لا تستطيع الاستغناء عن أمريكا وأوروبا اقتصاديًا كما أنهم لايستطيعون الاستغناء عن الصين لأنها تمثل مصدرًا هامًا للسلع منخفضة الأسعار، مؤكدًا أن أمريكا لن تعود هي المسيطر والمهيمن على العالم وأن خريطة العالم سيتم إعادة هيكلتها.

خبير العلاقات الدولية العملة المحلية عرش الدولار تحجيم الصين الصين روسيا خريطة العالم إعادة هيكلتها

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