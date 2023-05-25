قيادى بحزب حماة الوطن: الحوار الوطنى سيخرج بنتائج مبهرة فى صالح المجتمع

أكد علاء صديق القيادي الأمين العام المساعد لأمين المواطنة بحزب حماة الوطن، أن أهمية الحوار الوطني تكمن في أنه يعمل على مناقشة القضايا الوطنيَّة الاجتماعيَّة والثقافيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والتربويَّة وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار.

وقال صديق، في تصريحات له اليوم، إنه منذ اللحظة الأولى لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني من أجل مجتمع أفضل، ونحن نستعد بكافة القوى والجهود، وهو ما ظهر على أرض الواقع.

وتابع أنه منذ انطلاق الجلسات وهي تشهد كافة الآراء في كل المجالات، موضحًأ أنه ما لا يدع مجالًا للشك إن الحوار الوطني سيخرج بنتائج مبهرة لصالح المجتمع، وأن الحوار الوطنى يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، وأضاف أن الأحلام والآمال تفرض التوافق لا الاختلاف.

وفي وقت سابق اليوم قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني: إن الاستعداد للحوار استغرق عامًا لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة وإزالة الصدأ الطويل الذي عطل البلد فى كثير من المناحي، مشددًا على أن الحوار سيقوم وسيكون حالة مستمرة فى مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني موضحًا: أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاقتراح بشأن استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه وجه أمس رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وإرساله للحوار ومناقشته قبل ارساله للبرلمان، متابعًا: سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته داخل لجنة التعليم بالحوار الوطني، وهو مشروع قانون متعلق بكل أنواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة، والحوار ليس مؤسسة برلمانية ولكن نبدي آراءنا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم إرساله لمجلس النواب.