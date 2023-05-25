يضم أكثر من 150 ألف كتيب.. معرض كتاب الدقي للأطفال يفتح أبوابه للجمهور

انطلقت فعاليات معرض كتاب الدقي للأطفال، صباح اليوم الخميس، ويستمر حتى ٣ يونيو المقبل، حيث يضم كميات كبيرة من كتب الأطفال بمختلف أنواعها، ويعد معرض كتاب الدقي للأطفال أكبر معرض لكتب الأطفال، المقام في منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، والذي يضم أكثر من ١٥٠ ألف كتاب متنوع للأطفال.

كما حرص القائمين على معرض كتاب الدقي للأطفال على دعم وتكوين طفل مثقف وتشجيعه على ذلك، من خلال تدشين مسابقة للأطفال وطرح بعض الأسئلة على الأطفال المتواجدين وتقديم هدايا قيمة لكل طفل يتمكن من الحل والفوز، بالإضافة إلى عمل ورش للأطفال بالتعاون مع عدد من دور نشر كتب الأطفال.

ويضم المعرض عدد من الكتيبات المتنوعة حيث يحتوي على، كتب تلوين، موسوعات علمية مبسطة، قصص، كتب ألغاز وتنمية مهارات وأنشطة، كتب تفاعلية، ألعاب تنمية مهارات و منتسوري، قصص ميكي وتان تان والمكتبة الخضراء، كتب دينية للأطفال، بالإضافة إلى وجود القسم التربوي يحتوي على أحدث كتب التربية الإيجابية.

وقد شهد معرض كتاب الدقي للأطفال المقام في ڤيلا ٢٨ شارع جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وأطفالهم منذ الساعات الأولى من افتتاحه في يومه الأول اليوم الخميس الموافق ٢٥ مايو والذي سوف يستمر فعالياته حتي ٣ يونيو المقبل، حيث جذبت المعروضات من كتيبات الأطفال والألعاب الكثير من رواد المعرض.

كما تحرص العديد من الأمهات على اصطحاب أطفالهم لمعرض كتاب الدقي من أجل تثقيفهم وترفيهم في نفس الوقت، خاصة وأن المعرض يوفر كتيبات تناسب جميع أعمار الأطفال وحتى سن ١٥ سنة، كما أنها تجذبهم بالهدايا والمسابقات وتنظيم عدد من الورش.