الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيهاب نبيل عضو التنسيقية يقترح إنشاء وزارة للسكان لضبط النمو السكانى

إيهاب محمد نبيل
إيهاب محمد نبيل

قدم إيهاب محمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة؛ قراءة وافية حول المشكلة السكانية فى مصر، وحلولًا حول كيفية مواجهة سوء التوزيع الجغرافي وتدني الخصائص السكانية.

وقال خلال كلمته في جلسة لجنة القضية السكانية، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي تناقش "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، إن القضية السكانية تشكل تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية، وإشكالية قد تقضي على ثمار جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين، وإحباط مساهمات الدولة في رسم خطط التنمية المستدامة.

وأضاف، أن سوء التوزيع الجغرافي واختلال التوازن بين عدد السكان قد يشكل ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة للدولة، وأنه يجب النظر إلى المعادلة السكانية، والتي تشكل قوتين متساويتين، قوة إنتاجية ووسيلة لاستغلال الموارد، وقوة استهلاكية تُمثل ضغطاً على الموارد المتاحة.

وتناول نبيل في كلمته بعض المقترحات لمواجهة القضية السكانية؛ وتشمل إنشاء وزارة للسكان تكون معنية بضبط أداء النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمصريين، مع الأخذ في الاعتبار وضع التجارب الدولية مثل التجربة الصينية والفيتنامية، بالإضافة إلى "وضع الفرصة الديموغرافية" الحالية للهيكل السكاني في مصر فى أولويات الاستراتيجية الموحدة لضبط النمو السكاني واستغلالها بالشكل الأمثل، مع إحداث عملية خلخلة سكانية واقعية لإنهاء تكدس السكان حول وادى النيل والدلتا، والعمل على تشجيع المواطنين للانتقال المعيشى في المدن والعواصم الجديدة التي أقامتها الدولة، والتي وصلت إلى 30 مدينة جديدة.

وأشار إلى الدور الإعلامي في تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة لرفع الوعي المجتمعي، مع توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان التغطية الكاملة لحالات تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها، مع رفع كفاءتها في المراكز والمستشفيات الحكومية ودعمها فى المراكز الخاصة.

وأكد أنه يجب مشاركة المجتمع المدني في دعم تلك الحملات وتوفيرها في المناطق النائية، وتبني خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة، وزيادة أعداد القوافل الطبية خاصة في الريف والصعيد والمحافظات والمدن الحدودية، مع استحداث مواد تشريعية وقانونية تمكن من وضع إطار حاكم لسياسات ضبط النمو السكاني خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الزواج.

إيهاب محمد نبيل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حقوق الانسان لمشكلة السكانية مصر الخصائص السكانية

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

المرور ترفع آثار حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى

رئيس جهاز السادات يكشف تفاصيل "استثمارات مصرية إسبانية" بالمنطقة الصناعية

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

كيف تجذب الاستثمارية المتاحة في قطاع الأعمال الاستثمارات الأجنبية؟.. استشاري اقتصادي يجبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية