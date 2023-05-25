برلمانى يطالب بتشريع يواجه ظاهرة الزواج المبكر ويجرم "العرفى"

قال النائب محمد عبد المعطي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني، إنه ناقش أزمة المشكلة السكانية وهي التي يعاني منها المجتمع بالكامل، لافتا إلى أن المشكلة السكانية ناتجة بسبب عدم توافق أعداد السكان مع كمية الموارد الموجودة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المشكلة السكنية سببها الأول والرئيسي هو الزواج المبكر وعدم تواجد فترات محددة بين عملية الإنجاب الأولى والثانية، مؤكدا: الزواج المبكر يؤدي لوجود أكثر من عملية إنجاب ما ينعكس على الأسرة وتظهر في قطاع التعليم وظهور التسرب التعليمي حيث إن الدولة على الرغم من إنشاء العديد من قطاعات المدارس إلا أنه غير كافية لإعداد الموجودة، أيضا في قطاع الصحة أصبح غير قادر على مواكبة الزيادة السكانية.



وطالب بإطلاق حملات إعلامية للتوعية بمشكلة الزيادة السكانية وكذلك معالجتها دراميا، بالإضافة إلى إصدار تشريع يُحدد سن الزواج بـ21 عامًا للذكور و17 عامًا للإناث، بالإضافة إلى تجريم الزواج العرفي.

وتختتم فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، اليوم الخميس.

وعقدت لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

وعقدت الجلسات بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.

وطرحت إدارة الحوار الوطني عدد من التعريفات المتعلقة بموضوعات الجلسات النقاشية اليوم، وجاء أبرزها:

- التربية: عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد في مجتمع تنقل إليه معارف ومهارات ومعتقدات ولغة الجماعة من جيل إلى جيل.

- التعليم: التزام مشترك بين المعلمين والطلاب يهدف إلى إعدادهم لتثقيف أنفسهم طوال فترة حياتهم، وبناء القدرة فيهم على القيام بأمور وإنجاز أعمال جديدة.

- التكنولوجيا التطبيقية: عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم في ميادين عدّة، لتحقيق أغراض ذات قيمة عملية للمجتمع.

- الظاهرة الاجتماعي: فعل تمارسه جموع البشر أو هم يتعرضون له أو يعانون منه أو من نتائجه.

- الاستهداف الفئوي: اختيار السياسات الذي تم من خلاله تحديد المستفيدين.

- التدابير التكميلية: التدابير الموضوع لتكملة برامج الحماية الاجتماعية، وفي معظم الحالات تهدف إلى تعزيز التخرج (على سبيل المثال، التعليم والتدريب الفني والمهني المقدم للمستفيدين والمستفيدات من التحويلات النقدية).

- الانفجار السكاني (الانفجار الديموغرافي): الارتفاع السريع والمذهل في عدد سكان الدولة الذي حدث خلال السنين الماضية.

- الثقافة الجماهيرية: مجمل التأثير والتوجيه الفكري والإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة وسينما على الرأي العام.

- مجتمع المعلومات: المجتمع الذي يكون فيه لصناعة ونشر واستخدام المعلومات الأثر الكبير في مختلف النواحي، سواء الاقتصادي أو الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية.

- مجتمع المعرفة: مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المتقاربة، الذين يحاولون الاستفادة من تجميع معرفتهم سويًا بشأن المجالات التي يهتمون بها، وخلال هذه العملية يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة.

- المسؤولية الاجتماعية: نظرية أخلاقية تقترح أن أي كيان سواء كان منظمة أو فرد يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل الماضية.

