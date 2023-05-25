الحوار الوطني.. إيمان رسلان: هناك أهداف وبرامج واضحة للنهوض بالتعليم

قالت الكاتبة الصحفية إيمان رسلان ممثل حزب التجمع، إذا كان جمال حمدان قال إن مصر عبقرية المكان فأنا في رأيي أن الإنسان هو عبقرية مصر، وبالتالي التعليم هو أهم شئ، مضيفة أن الخلاف على كيف نقدم التعليم للجميع وبتميز؟.

وأضافت رسلان خلال كلمتها بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، أن هناك أهداف وبرامج واضحة للنهوض بالتعليم وهي:

1- السعي إلى العدالة التعليمية.

2- الانحياز إلى الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة والحد من الإفراط في إظهار الانحياز إلى تعليم القادرين .

3- توحيد نظم التعليم فى المدارس المصرية بكافة أنواعها.

وتابعت: “ولا أنادي بأي تأميم المدارس الخاصة، وإنما توحيد مصادر المناهج، ومصر دولة مركزية وليس دولة حديثة العهد”.

كما اقترحت ممثل حزب التجمع اقتباس المناهج العلمية لمدارس النيل، لتوحيد سياق المناهج، وتوحيد التعامل بشهادة الثانوية العامة المصرية، وتطبيق مواد الدستور الخاص بتدريس وامتحان اللغة العربية لكل الطلاب ولا يعفى منها المدارس الدولية، وجود خطة سنوية لتعيين المعلمين، ووضع نموذج مالي منفصل.