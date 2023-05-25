الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تحرير 550 محضر لمحلات ووحدات مخالفة بـ"أكتوبر الجديدة" (صور)

اكتوبر الجديدة
اكتوبر الجديدة

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، على أهمية عمل حصر كامل للمحلات والوحدات السكينة المخالفة لقانون المدن الجديدة.  

وشدد  المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز ، بضرورة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة وتنفيذاً للضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، واشتراطات الحفاظ على واجهات العمارات السكنية والضوابط العامة.

وكلف رئيس جهاز اكتوبر الجديدة بشن حملة مكبرة  برئاسة المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز وبمشاركة إدارات الأمن والتنمية ورئاسة الاحياء وبتأمين قوة من شرطة التعمير

وأسفرت  الحملة عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني السكنية التي تم تحويلها الى انشطة تجارية بالمخالفة للقوانين المنظمة، وتم رفع عدادات المرافق ومصادرة بعض المعدات المستخدمة في الانشطة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة كل من المهندس ماهر الفقي مدير عام التنمية و احمد سليم مدير ادارة الامن بالجهاز،والمهندس محمد حسين وبهاء الدين احمد رؤساء الاحياء، بالتعاون شرطة التعمير تحت اشراف العميد ضياء سعد رئيس شرطة تعمير اكتوبر وبمشاركة المقدم امين يوسف.

وأضاف المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز للتنمية أنه تم تحرير 550 مخالفة للوحدات السكنية التي قامت بمخالفة الاشتراطات والقواعد المنظمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وعدم التعدى على الملكيات العامة،وعلى سبيل المثال لا الحصر.

وتنوعت المخالفات ما بين ( القاء مخلفات التشطيب بالطرق وساحات الانتظار- تغير لون البلكونة - تركيب سيراميك في البلكونة - تقفيل البلكونة بالحديد-استغلال المناور او الاسطح او مداخل العمارات-الخ)

 

550 مخالفة 6 أكتوبر الجديدة المخالفة للقانون تنفيذ قرارات الإزالة وحدات محلا

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