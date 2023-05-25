"القاهرة الإخبارية": روسيا تستدعى سفراء 3 دول بشأن تحقيقات تفجير نورد ستريم

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفراء ألمانيا، السويد، والدنمارك؛ للاحتجاج بشأن التحقيقات المتعلقة بتفجير نورد ستريم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن الخارجية الروسية تقول إن السويد والدنمارك وألمانيا تتستر على الآثار والجُناة الحقيقيين الذين فجّروا خط أنابيب نورد ستريم.

فيما رفضت السلطات الألمانية والدنماركية والسويدية التعاون مع روسيا في التحقيق بأعمال التخريب في نورد ستريم، واعتبروه أمرًا غير مقبول وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".

وكان دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، صرّح سابقًا بأن بلاده تطالب بسرعة فتح تحقيق حول الهجمات الإرهابية التي حدثت تجاه خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، مع ضرورة تحديد المسئولين عن الحادث.