أرباح "نايل سات" ترتفع إلى 7.4 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية لشركة المصرية للأقمار الصناعية -نايل سات، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة هامشيًا على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بلغ 7.47 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 7.27 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 25.58 مليون دولار، مقابل 25.04 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) حققت أرباحاً بلغت 38.96 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 30.75 مليون دولار في 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2022 إلى 99.85 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 111.76 مليون دولار في العام السابق له.