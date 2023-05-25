الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "نايل سات" ترتفع إلى 7.4 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة المصرية للأقمار الصناعية -نايل سات، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة هامشيًا على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بلغ 7.47 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 7.27 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 25.58 مليون دولار، مقابل 25.04 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) حققت أرباحاً بلغت 38.96 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 30.75 مليون دولار في 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2022 إلى 99.85 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 111.76 مليون دولار في العام السابق له.

أقمار الصناعية استغرقت ارباح الشركة الإفتراضي الاستعداد استعداد

الأكثر قراءة

وزير التموين: أزمة اللحوم "مؤقتة" وسنحلها قبل عيد الأضحى

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

مقتل ميكانيكي وإصابة والده في مشاجرة مع شقيقين بالمنيرة الغربية

وكيل "صحة الشرقية" يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول السوق

تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى مرسى النيل السياحى ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية