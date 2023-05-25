الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس "الشريف براند": مجمع الكوارتز يوفر 140 ألف طن من الخام المعالج

مجمع مصانع الكوارتز
مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة

قال شريف عبدالحليم اللبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف براند، إنه يتمنى المساهمة في تنفيذ خطة الدولة التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، وذلك من خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، بالتعاون مع الشركة المصرية للتعدين.

اللبان: شهدنا تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعالجة التعدينية

وأضاف "اللبان"، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الخميس، أن السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعالجة التعدينية خصوصًا خام الكوارتز لدخوله في العديد من التطبيقات الصناعية، منها تكنولوجيا صناعة الألواح، متابعًا: "كانت هناك زيادة في الطلب العالمي على ألواح الكوارتز ووجود فجوة بين العرض والطلب عالميًا تسمح للاستثمار في هذا المشروع".

وتابع: "أجرينا دراسات فنية ومالية بالتعاون مع شركة بريتون ومينرالي الرواد في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن شركة بريتون وردت أكثر من 90 خطًا على مستوى العالم، كما أن شركة مينرالي تمتلك أكثر من 20 وحدة صناعية عالمية لمعالجة الخامات.

ولفت إلى أن النموذج الأمثل هو تنفيذ المشروع ليحقق 140 ألف طن من الخام المعالج، بالإضافة إلى إنتاج 450 ألف متر مربع من الألواح، ويتم استخدام 35 ألف طن من خام الكوارتز المعالج، وتصدير 105 آلاف طن إلى الخارج لاستعادة رأس المال المستثمر.

مجمع مصانع الكوارتز افتتاح مجمع مصانع الكوارتز افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة شريف عبد الحليم اللبان شركة الشريف براند

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى للمستثمرين: "من فضلكم متضيعوش وقت تانى"

أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

وزير القوى العاملة: صرف 10.5 مليون جنيه تعويضات لـ4 آلاف عامل فى 3 منشآت

من أرشيف إدوارد تودا.. مكتبة الإسكندرية تنظم معرض رحلات التفتيش الأثري للصعيد

الرئيس السيسى: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية داخل مجمع مصانع الكوارتز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية