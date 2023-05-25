محافظ أسوان يوجه بتكثيف وزيادة العمالة والمعدات الفنية في المشروعات الجاري تنفيذها

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الأعمال المطلوبة للمشروعات الجارية طبقاً للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذه المشروعات، وخاصة مشروع تطوير منطقة الطابية، والذي يستهدف إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المنطقة الأثرية بوسط المدينة ، بالإضافة إلى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة ، مع فتح محور جديد سيعمل على سيولة الحركة المرورية، وأيضاً ساحة انتظار السيارات و"اللاندسكيب" والحدائق والمسطحات الخضراء والبرجولات والنوافير والأماكن الترفيهية ودور المناسبات.

جاء ذلك فى ضوء المتابعة الدورية محافظ أسوان للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية المتعلقة بالتطوير والتجميل والتحديث ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وخاصة عقب قيامه بالجولات الميدانية المفاجئة لهذه المشروعات.

كما تابع اللواء أشرف عطية أعمال تركيب التند والمظلات للمحلات التجارية والبازارات بالقطاعين الثالث والرابع بالسوق السياحي القديم، وذلك بعد الانتهاء من مشروع تطوير السوق السياحي بطول 2500 متر ، موزعين على 4 قطاعات.

- التشديد على الإسراع بمعدلات تطوير مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم

فيما شدد "عطية" على الإسراع بمعدلات تطوير مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وكورنيش النيل الجديد بطول 13 كم ، مع تلافى الملاحظات أولاً بأول ، وخاصة فى الأجزاء التي تم الانتهاء منها فى المستوى الأول للكورنيش القديم ، وكذلك بعض الأجزاء فى الكورنيش الجديد.

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أن ذلك يتوازى مع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبرى السيل العلوى ، وأيضاً كوبرى خزان أسوان البديل ، ولاسيما مشروع تطوير وتوسعة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، مع تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر ، وهو الذى سيتوازى معه تطوير المدخل الجنوبى أمام مدخلى الكرور وعزبة العسكر ، فضلاً عن منطقة معابد فيله .

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