عزف عنها الجمهور.. أسباب استبعاد 3 أفلام سينمائية من دور العرض

شهدت إيرادات عدد من الأعمال السينمائية، ركودًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية؛ لابتعاد الجمهور عنها ومتابعة أعمال فنية أخرى، وفي التقرير التالي، ترصد "الدستور" أبرز الأفلام المستعبدة من دور العرض مؤخرًا.

فيلم "الصف الأخير"

أول الأفلام التي تم استبعادها من دور العرض السينمائي خلال الساعات الماضية، هو فيلم "الصف الأخير"، والذي حقق إيرادات هزيلة مقارنةً بأعمال أخرى تم طرحها منذ أسابيع، حيث حقق العمل إجمالي إيرادات 107 آلاف جنيه خلال الأسابيع الأولى من عرضه، الأمر الذي أدى إلى رفع العمل من عدة قاعات.

ويشارك في بطولة فيلم "الصف الأخير" 20 ممثلًا وممثلة من الشباب، اختارهم المخرج شريف محسن، ليقدمهم بعد إجراء اختبارات لهم، بجانب اختيار بعضهم من مركز الإبداع ورشة خالد جلال هم: نورا عبدالرحمن، خالد إبراهيم، أحمد سعد والي، أحمد يحيى، محمد على (ميزو)، آية جمال، لما حتاتة، أمير الحسيني، وليد كمال، محمد متولي، حسام أبوالمكارم، محمد عادل، أشرف مهلل، ضياء العطار، أحمد الرشيدي، إبراهيم صابر، هاجر الشنتوري، محمد العبد، رغدة رأفت، محمد صلاح خطاب.

فيلم "ساعة إجابة"

ثاني الأفلام المستبعدة من دور العرض هو فيلم "ساعه إجابة" والذي تراوحت إيراداته اليومية ما بين 4 و5 آلاف جنيه فقط، ليتم إزالته من عدد كبير من القاعات واستبعاده بشكل شبه رسمي من شباك التذاكر، بعد أن وصل إجمالي إيراداته خلال 5 أسابيع عرض إلى مليون و350 ألف جنيه فقط.

فيلم "ساعة إجابة" بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، عمر كمال المطرب، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبوسيف.

فيلم "مغامرات كوكو"

وعلى المنوال ذاته، وصلت إيرادات "مغامرات كوكو" لأدنى مستوى، حيث بلغ آخر إيراد يومي للعمل 4 آلاف جنيه، ليتم استبعاده من الأعمال المعروضة، بعد أن وصل إجمالي إيراداته خلال 5 أسابيع عرض إلى مليونيّ و600 ألفًا.

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة الفنان بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسى صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبوليلة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حمدى المرغنى، وشيماء سيف، وحسن عبدالفتاح، أوتاكا، زينة منصور، اللبنانية دانا حلبي، وهو من تأليف إيهاب الناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وهو ضمن عدد من الأفلام المعروضة في السينمات بموسم عيد الفطر 2023.