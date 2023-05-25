رئيس "الثروة المعدنية": مجمع مصانع الكوارتز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط

قال الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إن مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة يعد الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، خلال كلمته بافتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة خير مثال لتطبيق الرؤية السياسية الحكيمة التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الخامات التعدينية ورفع قيمتها الاقتصادية.

وتابع: "الاحتياطي الموجود بالمجمع يقدر بنحو 3.5 مليون طن"، لافتًا إلى أن هيئة الثروة المعدنية حرصت على تفعيل استراتيجية لاستغلال الخام، ومشددًا على أهمية عمل قيمة مضافة للخام.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 فإنه تم تكليف وزير البترول والثروة المعدنية بالعمل على تعظيم القيمة المضافة لتلك الثروات عن طريق تحويلها لمنتجات عالية القيمة خاصة خام الكوارتز، بدلًا من تصديره إلى الخارج، واستخدامه كمادة خام في إنتاج السيليكون المعدني الذي يستخدم في صناعة الألومونيوم والسبائك، وإنتاج البولي سيليكون الذي يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية.