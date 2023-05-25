الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة سرقت 13 موتوسيكل في 3 محافظات

موتوسيكل
موتوسيكل

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في جرائم سرقة الدراجات النارية.

وارتكبت العصابة 13 واقعة سرقة بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 5 أشخاص (لأربعة منهم معلومات جنائية) يقيمون بدائرة مركز شرطة نبروه تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 واقعة بنطاق مديريات أمن الدقهلية وكفرالشيخ والغربية، وأرشدوا عن المسروقات 13 دراجة نارية.

الداخلية سرقة الدراجات النارية

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