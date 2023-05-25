مستفيدون من حملات القضاء على فيروس سى يتحدثون لـ"الدستور"

أكثر من 4 ملايين مصري تلقوا العلاج من فيروس سي على يد مبادرة "100 مليون صحة"، ووصلت نسبة شفائهم إلى 98.6%، بعدما كانت نسبة تفشي المرض تتعدى 14%، وكان له كلفة اقتصادية كل عام بسبب انتشاره الشديد.

إلا أن مصر استطاعت القضاء عليه من خلال المبادرات والحملات المجانية التي يتم فيها الكشف والعلاج المجاني على المرضى، والمتابعة معهم حتى التماثل للشفاء التام، ما جعلها تطالب منظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سي.

القضاء على فيروس سي إنجاز كبير

واتساقًا مع ذلك، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن القضاء على فيروس سى إنجازٌ كبير يُحسَب للحكومة المصرية والمنظومة الصحية في مصر، موضحًا أن فيروس سي كانت له آثار سلبية كبيرة على المجتمع والقضاء عليه أدى إلى تحسين الحالة العامة للمواطنين.

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن أزمة فيروس سي أنه لم يكن له أي لقاح، ولكن قدرة مصر على القضاء عليه هو الطفرة الحقيقية والإنجاز العظيم من خلال القدرة على تطوير الأدوية لعلاج فيرس سي لملايين الناس.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: "حصلنا على تصاريح لتصنيع علاج فيروس سي بأسعار رائعة وملايين الناس استطاعوا الحصول على العلاج، وهناك كشف دوري ومتابعة للتأكد عدم وجود إصابات جديدة أو حدوث انتكاسة لأى مرض تعافى من الفيروس".

أحمد: «لولا مبادرة 100 مليون صحة مكنتش هعرف أعالج ابني»

تحدثنا مع بعض المستفيدين من مبادرة علاج فيروس سي بالمجان، كان منهم أحمد ممدوح، الذي يعيش في محافظة المنوفية، واستطاع علاج ابنه من فيروس سي من خلال الكشف في مبادرة "100 مليون صحة" واكتشف ذلك بمحض الصدفة.

ويقول: "مكنتش أعرف إن ابني مصاب بفيروس سي ولما اتعملت المبادرة وعرفت إن الكشف بالمجان شجعني إني أروح أكشف ليا ولابني، وهناك قالوا إن ابني مصاب بالفيروس لكنه في المراحل الأولى منه ويمكن علاجه بسهولة".

تم تحويل نجل أحمد إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس سي ولجان الكبد الموزعة في هيئات التأمين الصحي، وبالفعل تلقى العلاج مجانًا طوال 6 أشهر: «مكنتش هعرف أعالج ابني لولا المبادرة وأنها كلها بالمجان».

استفاد من مبادرة 100 مليون صحة أكثر من 80 مليون مواطن بحسب آخر إعلان لوزارة الصحة في ديسمبر 2022، منهم 11 مليونًا و635 ألفًا تخص فيروس سي فقط، وتلقى العلاج 4 ملايين مصاب بالفيروس ووصلت نسبة الشفاء إلى 98.6%.

أميرة: «العلاج كامل بالمجان في المبادرة»

أميرة خالد، إحدى المستفيدات من مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي في محافظة بني سويف، والتي ترى أنها قامت بجهود ضخمة من أجل توفير العلاج بالمجان للمواطنين واكتشاف المرض في بدايته وأوقات مبكرة.

قالت: «المبادرة وصلت الجامعات ووقتها كشفت من خلال الطاقم الطبي اللي كان متعاون جدًا، واكتشفت وقتها إني مصابة بفيروس سي، وقدرت أتخطى المرحلة دي من خلال المبادرة والكشف المجاني والعلاج والمتابعة».

بعد 8 أشهر أصبحت أميرة متعافية من فيروس سي بعدما تلقت العلاج من المبادرة بشكل كامل حتى تماثلت للشفاء: «كان فيه متابعة طول الوقت معايا خلال رحلة العلاج وتمت كلها مجانًا والصرف الدوري للعلاج».