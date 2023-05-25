الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بمواد مخدرة بسيارة في الشروق

مواد مخدرة
مواد مخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والهيروين و6 هواتف محمولة.

ونجحت الجهود في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة ملك زوجة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام و2 هاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1 كيلوجرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وضبط شخصين حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلوجرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

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