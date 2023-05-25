"مسار إجبارى" مع دياب لأول مرة فى برومو "حبة طبطبة" (فيديو)

طرح فريق مسار إجباري "برومو" الأغنية الجديدة "حبة طبطبة " بالمشاركة مع النجم دياب، عبر صفحاتهم الرسمية على المواقع الاجتماعية.

وظهر لأول مرة فى "البرومو" النجم دياب أثناء مشاركته فى غناء الأغنية، التي من المقرر طرحها الأسبوع المقبل، والأغنية من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى.

وقد ظهر دياب مع أعضاء فريق مسار إجبارى فى بروفة وهو يغنى مقطعًا من الأغنية ويقول: "شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش.. بشكر لساني شكر واجب.. دا اللي مش عاجب وعاجب.. دا اللي طول الوقت ساكت.. قاللي وقت اللوم ملومش" الأغنية من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

https://fb.watch/kKP6rbXOyV/?mibextid=RUbZ1f