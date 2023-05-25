الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يُقرر غلق 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان تُدار بدون تراخيص

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، غلق 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان تدار بدون تراخيص بمركز ومدينة السنبلاوين.

وأحال "مختار" القائمين علي العمل بهذه المراكز للنيابة العامة لانتحالهم صفة طبيب، وعدم حصولهم علي تراخيص مزاولة المهنة. 

وأكد على استمرار التفتيش والمتابعة لروافد الخدمة الطبية بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة  والتاكد من استيفائها للشروط وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.
 

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بنتائج الحملة المكبرة التي شنتها ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمركز السنبلاوين.

وكشفت الحملة، أن المراكز التي تم ضبطها تدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أى من الاشتراطات اللازم توافرها فى المنشأت الطبية، وتم اصطحاب المسؤولين عن تلك المراكز الى قسم شرطة مركز السنبلاوين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم لانتحالهم صفة طبيب.

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Screenshot_20230525-095605
IMG-20230525-WA0114
IMG-20230525-WA0114
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية علاج الإدمان السنبلاوين

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