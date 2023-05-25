خالد جلال: "ياسين وبهية" تكشف عن إبداع وتألق طاقات شابة

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "ياسين وبهية" أمس الأربعاء، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني.

وأشاد المخرج خالد جلال، بالعرض وأداء أبطاله، مشيرًا إلى أن المسرحية تكشف عن إبداع وتألق طاقات فنية شابة، من خلال عرض متميز فى تجارب مسرح الشباب، مؤكدًا على دعم الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، للأجيال المسرحية الشابة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم الفنية.

ويعد عرض "ياسين وبهية" المشروع العاشر من سلسلة المشروعات التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، وذلك بعد افتتاح العروض المسرحية "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، "بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة " من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "طيب وأمير" إنتاج المسرح الكوميدى.

العرض المسرحي "ياسين وبهية" للكاتب الكبير نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، البطولة للفنانين "حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي"، تأليف موسيقي وألحان : محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة : عمرو الأشرف، تصميم أزياء : رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء : مي كمال، مخرج مساعد : أحمد فتحي وأحمد حسين ونيرة خليل، مخرج منفذ : محمد عاشور، غناء : فتحي ناصر .

صورة من الفعالية