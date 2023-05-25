رئيس البرلمان العربي مشيدا بالتجربة المغربية في التعليم: يعكس اهتمام قيادة المملكة

استقبل عبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمملكة المغربية، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وأعضاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي التي تقوم حاليا بزيارة للمغرب خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري لعقد الاجتماع الثاني للمجموعة.

وخلال اللقاء اطلع رئيس البرلمان العربي على التجربة المغربية الثرية في مجال التعليم والبحث العلمي، مؤكدا في هذا السياق أن التعليم والبحث العلمي يمثل أحد الركائز الأساسية للنهوض بالشعوب والمجتمعات كافة في ظل ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية تتطلب منا في العالم العربي مواكبتها.

وقال رئيس البرلمان العربي إن الدول العربية تسير الآن بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي في الكثير من المجالات خاصة التعليم والبحث العلمي، مشددا على أهمية خلق برامج مشتركة مع البرلمانات الوطنية للنهوض بالتعليم والبحث العلمي في المنطقة العربية بما يحقق الاستباقية في مجالات التمكين ومتابعة التغيرات التكنولوجية على مستوى العالم.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن التعليم الجيد والحديث يشكل أهم القطاعات داخل المجتمعات العربية كونه يساهم في الحفاظ على الهوية العربية، ويؤهل جيل من الشباب العربي المحصن والواعي بقضايا امته، وهو ما يفرض التطوير المستمر لهذا القطاع الحيوي بما يواكب التغيرات التي تحدث على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والعولمة.

ونوه "العسومي" في هذا السياق إلى حرص البرلمان العربي على وجود لجنة تعنى بهذا الجانب لتساعد على تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجالات التعليم والبحث العلمي والرقمنة والذكاء الاصطناعي للمساهمة في وضع آليات تساعد على النهوض بالمجتمعات العربية في هذا الشأن.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن سعادته بما شهده من تطور في مجالات التعليم والبحث العلمي بالمملكة المغربية والذي يأتي ايمانا من القيادة المغربية بأهمية التعليم، موضحا أن جهود المغرب بقيادة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية مقدرة على كافة المستويات والبرلمان العربي داعم لها.

ومن جانبه أعرب عبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمملكة المغربية، عن سعادته بلقاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، مثمنا الجهود الحثيثة التي يبذلها البرلمان لمواكبة التطورات الجارية على الساحة العالمية في الكثير من المجالات، والسعي نحو تعزيز التعاون بين البرلمانات الوطنية وتبادل الخبرات والمعلومات بما يصب في النهاية لصالح النهضة العربية الشاملة.



رئيس البرلمان العربي ووزير التعليم المغربي جانب من اللقاء