سعيد شحاتة لصالون التنسيقية: يجب تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار واستغلال المناطق الحرة

قال سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إن أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمار هو انخفاض معدل النمو وزيادة الدين العام وعدم استقرار سعر الصرف.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني “الصناعة -الاستثمار المحلي والأجنبي”.

وقال شحاتة، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار يجب تنفيذها لزيادة النمو في الاستثمار وعمل خطة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات .

وأضاف أنه يجب استثمار المناطق الحرة واستغلالها الاستغلال الأمثل، ولدينا أمثلة عديدة كسنغافورة ودبي، مشيرًا إلى أنه يجب وجود منصة خاصة للأراضي الصناعية يقوم المستثمر بحجز الأراضي الصناعية عن طريقها مباشرة، نظراً لوجود ثلاثة جهات يلجأ لها المستثمر للحصول على الأراضي الصناعية في الوقت الحالي .

وأكد على ضرورة تدريب الموظفين على تطبيق القوانين مع التدريب علي آلية التنفيذ، وتقديم دعم للصناعات العنقودية في المناطق الاستثمارية كتثبيت سعر الطاقة وليس الضرائب فقط .

وأوصى بضرورة وجود رأس للاستثمار عن طريق عودة وزارة الاستثمار مع ضرورة استغلال المناطق الحرة الاستغلال الأمثل .

‎أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، عبد الرحمن هشام مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة ، النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هشام كمال رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الدكتور نضال السعيد استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، سعيد شحاته عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .