برايتون يتعادل مع مانشستر سيتى ويحسم مشاركته بالدورى الأوروبى لأول مرة

حسم برايتون مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، بعدما اقتنص تعادلًا بطعم الفوز 1 / 1 مع مضيفه مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ32 للمسابقة.

ورفع برايتون رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، متفوقًا بفارق 4 نقاط على أستون فيلا، صاحب المركز السابع، الذي يصعد بصاحبه للأدوار التمهيدية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم القادم، وذلك قبل خوض الفريقين مباراتهما الأخيرة هذا الموسم.

في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي احتفظ هذا الموسم باللقب للمرة الثالثة على التوالي في وقت سابق، إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام أرسنال، صاحب المركز الثاني.

وبادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل الباراجواياني خوليو أنشيزو لبرايتون في الدقيقة 38.