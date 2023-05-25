الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص في حادثي اصطدام سيارة بتوك توك بالطريق الزراعي السريع في مركز سمالوط، واصطدام دراجة بخارية بتوك توك في مركز المنيا.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى  إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام سيارة تمناية بتوك توك بالطريق الزراعي السريع "مصر- أسوان"، بالقرب من محور سمالوط شمال المحافظة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كلًا من: يوسف شاكر روماني 63 عامًا، فلاح، مقيم بقرية الطيبة، محمد محسن 23 عامًا، مزارع، مقيم بقرية البيهو، وتم نقلهما إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا أخرًا باصطدام دراجة بخارية بتوك توك بطريق فرعي مؤدي إلى قرية صفط الخمار في غرب مركز المنيا؛ بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: عصام عبد السلام 30 عامًا، مقيم بعزبة سرير، محمد رجب 15 عامًا، مقيم بقرية طوخ الخيل، مرتضي شعراوي 16 عامًا، مقيم بقرية صفط الغربية، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وانتقل رجال إدارة المرور لمعاينة مكان الحادث ورفع آثاره.

المنيا اصابة 5 اسخاص تصادم سيارة تمناية بتوك توك اصطدام دراجة لخارية بتوك توك ألطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية بسمالوط اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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