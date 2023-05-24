علاء السقطى لـ«صالون التنسيقية»: يجب وضع خطط صناعية طويلة الأمد

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، أنه لا بد من ضبط القوانين والقواعد المنظمة للعمل الصناعي، وتقديم حلول لها، كما يجب أن تحدد الدولة نوع الصناعة التي تريد أن تتجه إليه.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وأضاف أنه يجب تحديد الصناعة التي سيكون لها قيمة مضافة بالنسبة لنا كصناعة الأثاث، والمحاجر، والملابس، وغيرها، مشيرًا إلى أنه المهم في النهاية أن يتم تحديد ما بين 3 و 4 أنشطة تكون هي الرئيسية وتدعمها الدولة بكل قوة وبكل ما تملك من أدوات.

وقال السقطي، إنه يجب أن تكون الخطط الصناعية طويلة الأمد، ولتكن لمدة 10 أعوام، وتكون ملزمة لكل الأطراف، كما يجب أن يكون هناك معلومات واضحة عن الصناعة في مصر، سواء من حيث ما يتم استيراده أو من حيث ما يمكن إنجازه.

أدار الحوار خلال الصالون، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، عبدالرحمن هشام مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هشام كمال رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الدكتور نضال السعيد استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، سعيد شحاتة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.