سفراء مشواري بكفر الشيخ يحصدون المركز الأول على مستوى الجمهورية

نجح مدربو سفراء مشوارى بمحافظة كفر الشيخ فى حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية ضمن خطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة" لتنظيم برنامج مشوارى للفئة العمرية من سن 10سنوات حتى 14 سنة يقدمها سفراء مشواري بمراكز الشباب والمدارس وجميع القطاعات، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وإشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مدربى سفراء برنامج مشواري بمحافظة كفر الشيخ، نجحوا فى تحقيق المركز الأول بعد أن قاموا بتدريب 17440 مستفيد من الفئة العمرية من سن 10 سنوات حتى 14 عام منذ بداء المشروع، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ حصدت المركز الأول للمرة الرابعة على مدار العام.

من جانبه، أكد حسن الدسوقي، منسق برنامج مشواري بالمحافظة، أن المحافظة تحظى بفريق كبير متميز من السفراء مكون من 50 مدرب و هم "روان طارق، ميار محمود، رحاب صبحى، ايمان فتحى، هدير هاني، منار محمود، دينا علاء، ايمان السعيد، ايناس كامل، اسماء السيد، منه متولى، حسام محمد امنية صلاح، سارة خطاب، محمد ايمن، ملك محمد، محمد احمد، نورهان أحمد، وئام خالد، رنا طارق، هند محمود، خالد خالد، صابرين رأفت، ياسر رمضان، سارة طارق، نهال يوسف، علاء طارق، رانيا احمد، أحلام فتحي، اسراء ريحان منة الله محمد، سعد محمد، اميره على، نورا حمد الله، خلود اشرف، نورهان ابراهيم، يمنى الحسينى، اسماء علي، إيمان محمد، إيمان محمد، أسماء سيد، خديجة عادل، صابرين حمدي، محمد السعيد، مريم غنام، مريم محمد، ميرنا السيد نادية ناصر، هناء صبري، وأسماء رشاد.

يقدم السفراء التدريب على الدليل التدريبي للمهارات الحياتية بمراكز الشباب، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ويتضمن التدريب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الإبداع والابتكار ومهارات الوعي الوظيفي، مثل" التفكير الإيجابي، التواصل والتفكير الإبداعي، التقبل بمراكز الشباب والأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعي.