سياسى بتيار المستقبل اللبنانى: ملاحقة "سلامة" خطر على الوضع الاقتصادى

اعتبر السياسي اللبناني والقيادي في حزب تيار المستقبل مصطفى علوش، أن ما يواجهه حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة"، نتيجة تأتي في سياق منطق تدهور كل شيء لبنان، في وضع ما تبقى من الدولة.

وأشار علوش في تصريحات لـ الدستور، إلى أن قرارات ملاحقة "رياض سلامة"، قد يكون لها تأثير خطير على الوضع المالي في لبنان، ولاسيما في حال فرض قيود جديدة على تحويل الأموال إلى لبنان.

أردف: "وبالتالي فإن الاقتصاد الاستهلاكي الذي يسيطر على لبنان منذ بضع سنوات من خلال تحويلات المغتربين اللبنانيين سيتعرض لخطر جدي، سيؤدي الى تدهور الاوضاع بشكل هائل وسريع لعدم قدرة معظم الناس من تأمين حاجاتهم اليومية".

ملاحقة حاكم مصرف لبنان

قال مصدر قضائي كبير لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا أبلغت لبنان شفهيا بمذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس".

وأكد مصدر ثان مطلع على الأمر لـ"رويترز"، صدور مذكرة التوقيف، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

هذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها جهة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع، حيث يخضع حاليا للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة.