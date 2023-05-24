الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإسكان: إعفاء 80% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

المهندس عمرو خطاب
المهندس عمرو خطاب

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، طبقًا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات برئاسة الدكتور عاصم النجار، وزير الإسكان، سيتم إعفاء 80% من قيمة الغرامات المستحقة المتأخرة على الوحدات السكنية أو الإدارية أو المهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها ومساحاتها، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن تيسير ورفع عبء الغرامة أكثر بكثير وأهم من المستحقات، لأنه عندما يحجم المواطن عن دفع الأقساط، ويذهب لدفع الأقساط المتأخرة عليه تكون عليه غرامات ضخمة جدًا. 

وأشار إلى أنه عندما يكون على المواطن 4 أو 5 أقساط يكون هناك إنذار بسحب الوحدة، وبالتالي يتعرض لمشاكل قانونية ويتعرض لأزمة مالية، وبالتالي فإن الدولة تحاول التيسير على الحاجزين من خلال هذه الإجراءات. 

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