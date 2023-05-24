برلمانى: اجتماعات بنك التنمية الإفريقى تعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، موضحًا أنها تعزز فرص تحالف دول القارة السمراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذه الاجتماعات تسهم فى تمكين دول القارة الإفريقية من تأمين التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التنمية التي تطمح إليها شعوبها.

وشدد "بدوي" على ضرورة وجود خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية التي تتميز بها إفريقيا دون مختلف الدول، والتي تمكنها من تنفيذ مشروعات متقدمة ومشروعات تنموية هائلة تحقق النمو والرخاء.



وقال عضو مجلس النواب، إن ثروات إفريقيا نهبت لسنوات طويلة وحان الوقت لتستفيد منها شعوبها، فإعادة النظر لإفريقيا كمصدر للثروات أصبحت ضرورة، باعتبارها شريكًا قويًا للتنمية على مستوى العالم.