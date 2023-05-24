سياسى بحزب "القوات اللبنانية": لا بد من الإسراع فى انتخاب رئيس لتعيين بديل "رياض سلامة"

علق شارل جبور، المستشار الإعلامي لحزب القوات اللبنانية، على قرار اعتقال حاكم مصرف بيروت رياض سلامة، مؤكدًا أنه ما زال هناك مسار قضائي لم يصدر حكمًا حتى اللحظة الحالية.

وأضاف جبور في تصريحات لـ"الدستور": "ولاية رياض سلامة، شارفت على الانتهاء يعني، فأخرها في 31 من يوليو القادم، لذا فإنه كان في الأصل يقارب على تركه منصبه، ولكن في الوقت الحالي باتت هناك مطالب بتنحيه، بعد المذكرات الدولية".

أردف: "وبالتالي هذه أزمة جديدة تُضاف إلى الأزمات القائمة في لبنان إن كان بسبب سلاح بعض الأطراف السياسية، أو بسبب الانهيار الاقتصادي القائم الأكيد".

وأشار إلى أن الوضع بات يحتاج إلى سرعة انتخاب رئيس للجمهورية، حتى يتم بعده تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، موضحًا أنه حتى هذه اللحظة لن يكون في مقدور أي جهة تعيين أحد في هذا المنصب.

اختتم حديثه، قائلًا: "ولذلك نحن طبعًا نعيش الواقع السياسي في لبنان أمام مزيد من التأزم الوطني، الانسداد في الأفق الرئاسي ومزيد من فصول الانهيار الاقتصادي".

توقيف رياض سلامة

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، قرارًا بمنع حاكم مصرف لبنان من السفر بعد استجوابه، وفق قناة العربية الإخبارية.

وأضافت مصادر مطلعة، أن القضاء اللبناني سحب جوازي سفر رياض سلامة اللبناني والفرنسي.

وخلال الفترة الماضية، أعلن القضاء اللبناني عن فشل تبليغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس، وما يرجح امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب.

وتقدم وكلاء سلامة الإثنين أيضًا بطلبات أمام القضاء اللبناني لتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساسًا على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.