الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال فيلم «رهبة» يشاهدونه مع الجمهور يومى الخميس والجمعة

رهبة
رهبة

كشف المنتج أيمن يوسف، منتج فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، عن احتفال أبطال العمل مع الجمهور ومشاهدة الفيلم معهم، يومي الخميس والجمعة.

وأوضح منتج «رهبة»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أبطال الفيلم سيتواجدون في السينما الخاصة بأحد المولات الكبرى بالقاهرة الجديدة وكذلك مدينة نصر، أما يوم الجمعة في مدينة السادس من أكتوبر.

فيلم «رهبة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد الفيشاوي، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفي، وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

تدور أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة، حول شخصية «سيد رهبة» التي يجسدها الفنان أحمد الفيشاوي.

ويعرض للفنانة نسرين أمين، في دور العرض حاليًا فيلم «يوم 13»، الذي تُشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم دينا الشربيني، وأحمد داوود، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، حيث حقق في دور العرض نحو 25 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات.

التواصل الإجتماعى فيسبوك التواصل الاجتماع التشويق والإثارة أبطال فيلم رهبة الف الفنان احمد الفيشاوي الفنانين السادس من أكتوبر السين السينما الس إلسا

الأكثر قراءة

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

في اليوم العالمي لهم.. تكريم أطقم تمريض مستشفيات دمياط الحكومية

المعمل الجنائى يعاين حريق استراحة المركزى للمحاسبات فى الواحات البحرية

خلف الله: 48 مليون جنيه تكلفة أعمال الطرق الداخلية لمشروع "جنة دمياط"

مصرع الفنان الأسوانى "حمو بهريف" فى حادث مروع بالأقصر

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

عبد الرحيم طايع

زوجتي ممثلة!

مدحت بشاى

الإبداع الاقتصادى.. والهوية الثقافية

لواء.حمدى البطران

لجان المثقفين

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية