الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تطلق أولى جلسات مبادرة "يوم للناس"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت، مساء الأربعاء، أولى فعاليات مبادرة هيئة الرعاية الصحية؛ لتعزيز التواصل المجتمعي وتحسين تجربة المريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل “يوم للناس” بالمجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية وتحت شعار "مستقبل صحي أفضل يبدأ بالحوار.

وقال الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن أولى جلسات الحوار المجتمعي "يوم للناس"، تناقش احتياجات المنتفعين بهيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية لإيجاد حلول فورية مع ممثلي جميع طوائف المجتمع من صناع القرار وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع الإسماعيلية الطبي، مؤكدًا ترحيبه باستقبال جميع الشكاوي بهدف الارتقاء بالمنظومة وتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة خاصة مع الاهتمام الرئاسي بحصول المواطن علي الخدمة الطبية التي يستحقها.

ووجه مدير هيئة الرعاية بالإسماعيلية الدعوة الرسمية لعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة ورئيس جامعة قناة السويس والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سبيل فتح باب الحوار لمناقشة الآمال والمعوقات للحصول علي إرضاء المنتفعين بشكل أكبر.

وقالت الهيئة إن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي لتحسين تجربة المنتفع داخل منشات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر خلال فعاليات المبادرة مناقشة المقترحات والتحديات الخاصة بالمنتفعين وصولاً لمؤشرات صحية تحقق أعلى معدلات رضاء المنتفعين باعتبارهم الهدف الأسمى للمنظومة، الأمر الذى من شأنه يمثل رجع صدى المنتفع حول خدمات المنظومة وجودتها.

من جانبه، أكد د.أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي التى تؤكد ضرورة التواصل الفعال والمستمر مع المواطن المصري، وصولاً للهدف المنشود بتوفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة، ويضمن استمرارية الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري

لفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أنه مبادرة «يوم للناس» تأتي تماشيًا مع سياسات الهيئة؛ للوقوف المباشر على آراء المنتفعين، حيث تُعد المبادرة أول مبادرة اجتماعية لفرع الهيئة بالإسماعيلية، وهي مبنية على التواصل المباشر مع متلقي الخدمة، بهدف فتح حوار مجتمعي لعرض المقترحات، والتعرف على التحديات التى تواجه المنتفعين بما يسهم في تقديم الحلول الفورية، مؤكدًا أن المبادرة تضمن اتخاذ الإجراءات بشكل لحظي بما يُلبي تطلعات واحتياجات المنتفعين من الخدمات الطبية والعلاجية، ويضمن تحسين تجربتهم في الحصول على الخدمة الطبية المتكاملة، وبما يتوافق مع أحدث نظم الصحة العالمية.

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