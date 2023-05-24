الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العسومى يشيد بتوجيهات ملك البحرين بتقديم مساعدات طبية عاجلة للسودان

عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بإرسال طائرة تابعة لشركة طيران الخليج الناقلة الوطنية البحرينية تحمل مساعدات طبية وصحية عاجلة إلى جمهورية السودان متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي.

وأكد العسومي أن الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للأشقاء في السودان ليس مستغربًا، وإنما يأتي في إطار السياسة الحكيمة لملك البحرين في الوقوف والتضامن مع الدول الشقيقة وقت الأزمات، والوقوف إلى جانب شعبها في ظل التحديات التي فرضها القتال في السودان، مثمنًا دعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة  صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، بتسيير طائرة المساعدات إلى جمهورية السودان، والتي تأتي في إطار دعم مملكة البحرين للجهود الإنسانية والطبية في السودان.

وأشار العسومي إلى أن جهود مملكة البحرين في مساعدة السودان تأتي تأكيدًا على نهج المملكة الإنساني للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه السودانيين نتيجة الأزمة الحالية، وهذا ليس بغريب على مملكة البحرين في الوقوف مع الأشقاء ودول العالم أجمع في مختلف الظروف.

وفي سياق آخر؛ أكد رئيس البرلمان العربي، على أهمية تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية في الدفع بالخطط الاستراتيجية للاتجاه نحو الرقمنة في الدول العربية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة عربيًا في مختلف الجهات والتي تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي بتبني أحدث الحلول والتي تدعم الأهداف الاستراتيجية للجهات الخدمية والتنفيذية للبلدان العربية.

جاء ذلك خلال استقبال راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بمقر المجلس في الرباط، وأعضاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان المغربي. 

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