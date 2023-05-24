الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الغضبان" يشارك في احتفالية بورسعيد باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم (صور)

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، احتفالية الجمعية المصرية باليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم 2023 وذلك بمقر النادي البحري ببوفؤاد،  بحضور الدكتور سليمان غريب، استاذ أمراض القلب والأوعية الدموية كلية الطب جامعة القاهرة، وكوكبة من الأطباء.

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وأشاد محافظ بورسعيد بالاحتفالية التي أقامتها الجمعية المصرية، احتفالاً باليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم لعام 2023، مؤكدًا أن بورسعيد أصبحت مؤهلة لاستقبال كبرى الفعاليات الصحية، بالتزامن مع التطور الكبير في قطاع الصحة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

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وأشار محافظ بورسعيد إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد من أعظم المشروعات التي شهدتها المحافظة باعتباره يمس كل مواطن في محافظة بورسعيد بلا استثناء خاصة محدودي الدخل.

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وقال محافظ بورسعيد:"بالإنابة عن أبناء المحافظة أتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للرئيس السيسي على قراره بإقامة منظومة التأمين الصحي الشامل والبدء من بورسعيد كأول المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يعد أعظم قرار تم اتخاذه في بورسعيد، لما كان له من آثار إيجابية في تحسين الرعاية الطبية المقدمة للمواطن وإنهاء قوائم الانتظار، وتخفيض أسعار العمليات وإجرائها في محافظة بورسعيد بدلاً من السفر للمحافظات الأخرى.

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أكد المحافظ أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لجميع المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدمًا غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ونوحدات صحية"، و تدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حققت نجاحًا كبيرًا تعكسه الأرقام  والإحصاءات.

احتفال ا إرتفاع ضغط الد الأوعية الدموية الجمعية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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