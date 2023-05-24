الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهرى يشهد جلسة افتتاح منتدى بولغار الدولى الخامس (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف جلسة افتتاح منتدى بولغار الدولي الخامس: (التراث الديني لمسلمي روسيا والهوية الوطنية).

وينعقد المؤتمر في مقر الأكاديمية بمدينة بولغار، بحضور رئيس أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية، وضيوف من البحرين وتونس وسوريا والأردن وطاجيسكتان ودول أخرى، وألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة بعد افتتاح رئيس الأكاديمية، مع مداخلات من مندوب مكتب رئيس جمهورية تتارستان، ووزير الشباب، ورئيس الجامعة الإسلامية الروسية، ورئيس الإدارة الدينية في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتستان.

وبعد افتتاح المؤتمر وقّعت اتفاقيات تعاون بين رئيس أكاديمية بولغار الإسلامية ورئيس جامعة الزيتونة في تونس، ورئيس جامعة الإمام الأعظم في طاجيكستان، ورئيس جامعة آل البيت في الأردن لإيجاد تنسيق علمي بين الأكاديمية وبين تلك الجامعات، وتبادل للخبرات وتمكين الخريجين في أكاديمية بولغار الإسلامية من القيام بدور ديني وطني، يمكنهم من الاشتباك مع مشكلات العصر ومواجهة فكر تيارات الإرهاب التي تشكك في قيمة الوطن.

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري كان قد شهد وضع حجر أساس الأكاديمية في تتارستان، قبل سبع سنوات، كما أن مفتي تتارستان فضيلة الشيخ كامل سميع الله قد ترجم بنفسه كتاب (الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين: التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش في ميزان العلم) إلى اللغة الروسية. 

افتتاح منتدى بولغار الدولي الخامس التراث الديني لمسلمي روسيا والهوية الوطنية الأزهر الشريف أكاديمية بولغار للعلوم الإسلامية جمهورية تتارستان

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