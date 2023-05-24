الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الجمل" يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة النجوم بكأس مصر

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق نجوم المستقبل، في دور 32 لبطولة كأس مصر، المحدد موعدها السادسة مساء اليوم الأربعاء، بإستاد الإسماعيلية.

وتقام المباراة بدون جمهور، وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري إقامة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بدون حضور الجماهير، وفقا لما تم إخطار الأندية به اليوم الاثنين.

حارس مرمى.. أحمد عادل عبد المنعم حارسًا 

خط الدفاع.. عمادحمدي.. ومحمد نصر.. أحمد محسن.. حمدي النقاز.

خط الوسط محمد بيومي.. وعمر الوحش.. ومحمد مخلوف.. كريم الديب.

خط الهجوم.. محمد عبد السميع.. وأبو بكر حمزة الجمل.

 

ويجلس على دكة البدلاء محمد كوكو لحراسة المرمى إياد العسقلاني وكريم عرفات وعصام صبحي ومصطفى فارس وعمر الساعي وفراس الشواط وياو أنور.

واستبعد الجهاز الفني للإسماعيلي الحارسين محمد فوزي ومحمد صبحي ومعهم باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وعبد الرحمن مجدي ومحمود الشبراوي وسيرجي أكا وأحمد مدبولي ومحمد الشامي ومحمد خليفة من لقاء النجوم بالكأس لأسباب مختلفة.

200 مليون اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة أحمد عادل عبد المنعم إستاد الإسماعيلي استضافة

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

الزمالك يفاوض أهلى طرابلس للتعاقد مع جون إيبوكا

تعرف على منطوق أحكام المتهمين بحجز وتعذيب "صيدلي حلوان"

ألا تتزوج أجنبي.. متى تسقط حضانة الطفل الصغير عن الأم؟

لأول مرة.. النائب العام الروسى يصل مصر لتعزيز التعاون الثنائى (فيديو وصور)

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية