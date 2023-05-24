"الجمل" يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة النجوم بكأس مصر

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق نجوم المستقبل، في دور 32 لبطولة كأس مصر، المحدد موعدها السادسة مساء اليوم الأربعاء، بإستاد الإسماعيلية.

وتقام المباراة بدون جمهور، وفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري إقامة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بدون حضور الجماهير، وفقا لما تم إخطار الأندية به اليوم الاثنين.

حارس مرمى.. أحمد عادل عبد المنعم حارسًا

خط الدفاع.. عمادحمدي.. ومحمد نصر.. أحمد محسن.. حمدي النقاز.

خط الوسط محمد بيومي.. وعمر الوحش.. ومحمد مخلوف.. كريم الديب.

خط الهجوم.. محمد عبد السميع.. وأبو بكر حمزة الجمل.

ويجلس على دكة البدلاء محمد كوكو لحراسة المرمى إياد العسقلاني وكريم عرفات وعصام صبحي ومصطفى فارس وعمر الساعي وفراس الشواط وياو أنور.

واستبعد الجهاز الفني للإسماعيلي الحارسين محمد فوزي ومحمد صبحي ومعهم باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وعبد الرحمن مجدي ومحمود الشبراوي وسيرجي أكا وأحمد مدبولي ومحمد الشامي ومحمد خليفة من لقاء النجوم بالكأس لأسباب مختلفة.