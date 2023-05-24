برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعامل وزارة الشباب مع أبطال الألعاب الفردية

تقدمت النائبة سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن ما تعرض له لاعب المصارعة المصري "أحمد بغدودة".

وقالت النائبة: يمثل ما تعرض له لاعب المصارعة؛ أحمد بغدودة واقعة متكررة في الألعاب الفردية، فعلى الرغم مما يحققه أبطالنا في الألعاب الفردية إلا أن التعامل معهم ماديًا ومعنويًا يدفعهم للبحث عن فرص أفضل في دول أخرى.

وأضافت السعيد: أن استمرار نزيف طاقاتنا الشابة من لاعبين يحققون إنجازات كبيرة لا تتحقق في الألعاب الجماعية يستوجب إعادة التفكير في طريقة الاهتمام بالألعاب الفردية وبمكافآت اللاعبين وبتغذيتهم.

وتساءلت النائبة: هل من المعقول أن تحسب الميدالية الذهبية بـ٩٠ ألف جنيه ويتم حساب الميداليتين بميدالية ونصف والميدالية الفضية بـ ٦٠ ألف والبرونزية بـ ٤٥ ألف جنيه ثم تخصم منها الضرائب؟ وهل من المناسب أن تصرف الوزارة للاعبي دورة البحر المتوسط بوهران مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه بعد أن حصلوا على ٥ ميداليات منهم ذهبيتان وفضيتان وبرونزية ؟! ولا يتم صرفها إلا بعد فترة طويلة!.

وأضافت عضو مجلس النواب متعجبة: هل يعقل أن الاتحاد المصري لألعاب القوى يجبر أولياء أمور اللاعبين على توقيع إقرارات بأن سفرهم وإقامتهم ومصروفاتهم في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والناشئات بتونس في نوفمبر ٢٠٢١ يكون على حسابهم الشخصي ؟! رغم أنهم يمثلون مصر!!.

واختتمت السعيد قائلة: نحن بحاجة للوائح معاصرة تراعي ظروف التضخم ومصلحة مصر واللاعبين لذا أرجوا إحالة طلب الإحاطة هذا للجنة الشباب والرياضة لبحثه واتخاذ التوصيات اللازمة.

وفي وقت سابق قال مسؤولو بعثة منتخب المصارعة أنهم تفاجئوا، السبت الماضي، بهروب لاعب المنتخب المصارع أحمد فؤاد بغدودة، 22 عامًا، من مقر إقامة المنتخب المصري في تونس، دون أن يخبر أحد بتركه للمنتخب، الأمر الذي دفع مسؤولي اتحاد المصارعة لتحرير محضر رسمي، بهروب اللاعب في تونس، لتقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.



وظهر المصارع أحمد بغدودة في باريس، يوم الأحد الماضي اليوم التالي لاكتشاف هروب المصارع، وأكد مسؤولو اتحاد المصارعة أنهم تلقوا تأكيدات من السفارة المصرية في تونس، على توجه المصارع أحمد بغدودة إلى فرنسا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي.