أول تعليق من أسرة الصيدلي ولاء زايد بعد إسدال الستار على القضية

قال الدكتور أحمد قمر، زوج شقيقة الصيدلي ولاء زايد، ابن مركز الشهداء بالمنوفية إن حكم جنايات القاهرة كان مرضيًا جدًا لأسرته، مؤكدًا أن القضاء المصري العادل أنصفهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية صديلي حلوان.

أضاف قمر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة "رماء" ووالدها "حمدي" و"محمد.م" و"علي.ا"، و"عمرو.ا"، بالسجن المشدد 15 عامًا، كما عاقبت المتهمين السادس والسابع بالسجن المشدد 10 سنوات:"القضاء المصري اقتص للأسرة بالكامل وللدكتور ولاء اللي راح ضحية غدر زوجته وأسرتها".

كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين للجنايات بعد اتهامهم باقتحام مسكن الصيدلي المجني عليه ولاء زايد، بإيعاز من زوجته الأولى، وهى المتهمة الأولى في القضية وتدعى "رماء" وتعمل صيدلانية، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه، وعرّضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

كان النائب العام قد قرر إحالة السبعة متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد ولاء سعيد (الصيدلي المقيم بحلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.