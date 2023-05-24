محافظ الإسماعيلية يضع حجر الأساس لتوسعات المنطقة الحرة

وضع شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، حجر الأساس للتوسعات الجديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة على مساحة 50 فدانًا؛ لاستغلال جزءًا منها في إضافة خطوط إنتاج جديدة لإحدى مصانع الملابس الجاهزة المتميزة في جودة منتجاتها، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات والصادرات بالمحافظة، وطرح باقي المساحة لطلبات المستثمرين.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، والرئيس التنفيذي للمجموعة الاقتصادية المالكة للمصنع، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

في كلمته قال محافظ الإسماعيلية "أسعدُ دومًا بزيارة المنطقة الحرة العامة؛ لنشاهد معًا حجم الاستثمارات والصادرات، حيث بلغ إجمالي صادرات المنطقة حتى ٢٣ مايو ٢٠٢٣ حوالي ٢٤١ مليون دولارًا أمريكي."

وأضاف "بشارة"، تسعى دول العالم نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

لذا كانت رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير فرص العمل للشباب.

أكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع تحسين البيئة الاستثمارية، واليوم نحتفل معًا بإضافة ٥٠ فدانًا للمنطقة الحرة العامة، موجهًا الدعوة للمستثمرين نحو الاستفادة بموقع المحافظة المتميز ومناخها المعتدل وإنتاجها المتميز من الفاكهة في التصنيع الزراعي؛ من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة والذي بدوره يساهم في تنوع مصادر التنمية داخل المحافظة.

واختتم المحافظ حديثه "تحظى المنطقة الحرة العامة بالمحافظة على عدة مزايا نظرًا لقربها من المواني، بجانب سعي القائمين عليها على بذل قصارى جهدهم في تذليل كافة العقبات وتلبية احتياجات المستثمرين المشروعة، لذا أتقدم لهم بجزيل شكري نظرًا لجهودهم القيمة في زيادة عدد المشاريع الاستثمارية.

من جانبه، وجّه نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشكر لمحافظ الإسماعيلية؛ لدعمه للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية ودعم المستثمرين بالمحافظة.