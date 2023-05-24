الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام بني سويف" تطلق 9 مبادرات توعوية في ختام مقرر إعلام ومجتمع

المبادرة
المبادرة

قدم طلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف 9 مبادرات توعوية، على مدار أسبوعين في إطار مادة إعلام ومجتمع، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية.

والمبادرات المقدمة هي: مبادرة مش نهاية الرحلة، احتواء، انت مش لوحدك، في الإنجاز، زاوية تانية، كابوس الثانوية، فني مبدع واجهة، وحكاية بلدنا.

بحضور الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شحاتة المدرس بقسم الصحافة ويسرا عكوش المدرس المساعد بقسم الصحافة، بإشراف الدكتورة إنجي أبو العز، والدكتورة فاطمة فايز.

وتنوعت موضوعات المبادرات ما بين التوعية بالتربية الإيجابية الصحيحة للأطفال، وتوعية طلاب الثانوية العامة بأنها مرحلة وليست نهاية الطريق، وتوعية الشباب بالمرض النفسي وعلاجه، والتوعية بكيفية الاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة، والتوعية بعدم إصدار الأحكام علي الأشخاص بغير التعامل معهم، والتوعية بأهمية التعليم الفني في خدمة المجتمع، والتوعية بأهم المعالم السياحية المميزة في مصر.

وقدم الطلاب العديد من البوسترات والندوات الميدانية في العديد من المحافظات مثل المنيا والفيوم وبني سويف التي تساعدهم في الوصول لأكبر عدد من الناس وتوعيتهم، حيث لاقت مبادراتهم الدعم والتشجيع ومنها ما هو مستمر في دوره علي أرض الواقع.

وانتهى اليوم بتوزيع شهادات تقدير لتميز جميع الطلاب في تنفيذ تلك المبادرات الهامة.

التعليم والطلاب الدكتور منصور حسن الفيوم وبني سويف بني سويف خدمة المجتمع وتنمية البيئة طلاب كلية الإعلام مبادرات توعوية

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

"الوزراء" يوافق على مشروع قرار بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

"الوزراء" يوافق على متطلبات "التعليم" بشأن تطوير المناهج الدراسية

بسبب خلافات الإيجار.. حبس المتهم بقتل عمه بالوراق 4 أيام

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال