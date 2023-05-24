"إعلام بني سويف" تطلق 9 مبادرات توعوية في ختام مقرر إعلام ومجتمع

قدم طلاب كلية الإعلام بجامعة بني سويف 9 مبادرات توعوية، على مدار أسبوعين في إطار مادة إعلام ومجتمع، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية.

والمبادرات المقدمة هي: مبادرة مش نهاية الرحلة، احتواء، انت مش لوحدك، في الإنجاز، زاوية تانية، كابوس الثانوية، فني مبدع واجهة، وحكاية بلدنا.

بحضور الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شحاتة المدرس بقسم الصحافة ويسرا عكوش المدرس المساعد بقسم الصحافة، بإشراف الدكتورة إنجي أبو العز، والدكتورة فاطمة فايز.

وتنوعت موضوعات المبادرات ما بين التوعية بالتربية الإيجابية الصحيحة للأطفال، وتوعية طلاب الثانوية العامة بأنها مرحلة وليست نهاية الطريق، وتوعية الشباب بالمرض النفسي وعلاجه، والتوعية بكيفية الاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة، والتوعية بعدم إصدار الأحكام علي الأشخاص بغير التعامل معهم، والتوعية بأهمية التعليم الفني في خدمة المجتمع، والتوعية بأهم المعالم السياحية المميزة في مصر.

وقدم الطلاب العديد من البوسترات والندوات الميدانية في العديد من المحافظات مثل المنيا والفيوم وبني سويف التي تساعدهم في الوصول لأكبر عدد من الناس وتوعيتهم، حيث لاقت مبادراتهم الدعم والتشجيع ومنها ما هو مستمر في دوره علي أرض الواقع.

وانتهى اليوم بتوزيع شهادات تقدير لتميز جميع الطلاب في تنفيذ تلك المبادرات الهامة.