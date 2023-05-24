دينا الشربيني تحتفل بـ «يوم 13» فى الرياض.. وتتأهب لتصوير «تاج»

احتفلت النجمة دينا الشربيني، بفيلمها الجديد "يوم 13" بالرياض، ضمن جولة لعرض العمل في الخليج ، بعد تحقيقة أكثر من 28 مليون جنية خلال موسم عيد الفطر، وتصدرة شباك الإيرادات، وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم العربي.

«يوم 13»، يشارك فى بطولته نخبة من النجوم فى مقدمتهم أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وعلى جانب آخر، تستأنف دينا الشربيني، تصوير أحدث أعمالها السينمائية "تاج" الذى يجمعها لأول مرة أمام النجم تامر حسني، فى عمل فني، عقب عودتها من الرياض، إذ اقتربت من انتهاء التصوير ولم يتبقى لها سوى أسبوع واحد فقط، خاصة أنه يتم تصويره بطريقة جديدة، لتتناسب مع أعمال الجرافيكس.

ويسعى فريق الفيلم، بقيادة المخرجة سارة وفيق، للانتهاء من تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى أسبوع واحد فقط، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية في الفترة القادمة، وتحديدا نهاية شهر يونيو فى موسم عيد الأضحى المبارك.

ويسجل "تاج" التعاون الثاني بين كلا من تامر حسني، والمخرجة سارة وفيق، قدما معا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا كبيرا وحقق إيرادات عالية.

أحداث فيلم "تاج"

تدور أحداث "تاج" فى إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ومن ثم تتطور الأحداث، فيما تجسد الفنانة هالة فاخر شخصية جارة تامر حسنى، ويحدث بينهما مفارقات مختلفة، بينما تجسد النجمة دينا الشربيني شخصية جديدة عليها تماما بمثابة مفاجأة للجمهور خلال أحداث الفيلم

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم "تاج" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام تامر حسني، منهم محمد لطفى، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبدالعظيم، ولاء مرسي، وهالة فاخر، إضافة إلى ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، ومجموعة أخرى من الفنانين، والفيلم هو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، ومن تأليف وبطولة تامرحسني، وإخراج سارة وفيق.

.. وتنتظر طرح فيلم «شقو»

من جهة أخرى تنتظر دينا الشربينى، عرض فيلم «شقو» الذى انتهت من تصويره منذ فترة، أمام النجمة يسرا، والنجم عمرو يوسف، والفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية بمساعدة عدد من الشخصيات داخل الفيلم.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، العمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.