الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رافينيا يُساند فينيسيوس فى أزمته الأخيرة أمام فالنسيا

رافينيا وفينيسيوس
رافينيا وفينيسيوس

حرص النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، على دعم مواطنه فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بعد تعرضه للعنصرية مؤخرًا.

وكان فينيسيوس جونيور، قد تعرّض لهتافات عنصرية من قِبل جماهير فالنسيا، خلال مشاركته في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، التي انتهت بهزيمة ريال مدريد بهدف نظيف.

واعترض فينيسيوس جونيور بشدة على هذه الهتافات العنصرية، ليتلقى بطاقة طرد حمراء من حكم اللقاء، ولكن لجنة الانضباط قررت خلال الساعات الماضية إلغاء بطاقة فينيسيوس.

وبناءً عليه، قرر رافينيا دعم مواطنه فينيسيوس جونيور، بعد انتهاء أحداث مباراة برشلونة أمام بلد الوليد، أمس الثلاثاء، في الدوري الإسباني.

رافينيا يدعم فينيسيوس جونيور في واقعة الهتافات العنصرية

وقال رافينيا عقب المباراة: "كنت أرغب في التسجيل بمباراة برشلونة وبلد الوليد لإظهار هذا القميص".

وأضاف أن "بعض اللاعبين يتعرضون للاضطهاد أكثر من غيرهم، لكن هذا يجب أن يتغير".

وكان رافينيا قد كتب على قميصه: "ستظل هناك حرب إلى أن يصبح لون بشرة الإنسان بنفس أهمية لون عين الإنسان".

قميص رافينيا

يأتي ذلك بعدما انتهت أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، التي انتهت بهزيمة البلوجرانا بنتيجة 1-3، في المباراة التي أقيمت، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وبدأ رافينيا المباراة أساسيًا، لكنه لم ينجح في التسجيل، وتم استبداله في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، ليحل محله زميله فيران توريس.

قميص رافينيا
قميص رافينيا
رافينيا فينيسيوس جونيور واقعة الهتافات العنصرية العنصرية ريال مدريد برشلونة

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط مُلقى جثة طفل فى كيس بلاستيك بمايو

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية: 3.3 مليون مواطن خليجى يعيشون فى فقر

خبير يُقدّم 10 خطوات وإجراءات لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويًا

أسعار الزيوت فى مصر اليوم الأربعاء

"مشروع تنمية الأسرة المصرية" ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟