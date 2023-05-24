رافينيا يُساند فينيسيوس فى أزمته الأخيرة أمام فالنسيا

حرص النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، على دعم مواطنه فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بعد تعرضه للعنصرية مؤخرًا.

وكان فينيسيوس جونيور، قد تعرّض لهتافات عنصرية من قِبل جماهير فالنسيا، خلال مشاركته في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، التي انتهت بهزيمة ريال مدريد بهدف نظيف.

واعترض فينيسيوس جونيور بشدة على هذه الهتافات العنصرية، ليتلقى بطاقة طرد حمراء من حكم اللقاء، ولكن لجنة الانضباط قررت خلال الساعات الماضية إلغاء بطاقة فينيسيوس.

وبناءً عليه، قرر رافينيا دعم مواطنه فينيسيوس جونيور، بعد انتهاء أحداث مباراة برشلونة أمام بلد الوليد، أمس الثلاثاء، في الدوري الإسباني.

رافينيا يدعم فينيسيوس جونيور في واقعة الهتافات العنصرية

وقال رافينيا عقب المباراة: "كنت أرغب في التسجيل بمباراة برشلونة وبلد الوليد لإظهار هذا القميص".

وأضاف أن "بعض اللاعبين يتعرضون للاضطهاد أكثر من غيرهم، لكن هذا يجب أن يتغير".

وكان رافينيا قد كتب على قميصه: "ستظل هناك حرب إلى أن يصبح لون بشرة الإنسان بنفس أهمية لون عين الإنسان".

قميص رافينيا

يأتي ذلك بعدما انتهت أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، التي انتهت بهزيمة البلوجرانا بنتيجة 1-3، في المباراة التي أقيمت، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وبدأ رافينيا المباراة أساسيًا، لكنه لم ينجح في التسجيل، وتم استبداله في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، ليحل محله زميله فيران توريس.

قميص رافينيا