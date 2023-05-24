الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة المحامين تطلق قسما خاصا باستطلاعات الرأي عبر موقعها الإلكتروني

نقابة المحامين
نقابة المحامين

وجه نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، المركز الإعلامي لنقابة المحامين بإنشاء قسمًا خاصًا باستطلاع الرأي على الموقع الإلكتروني للنقابة. 

يأتي ذلك من منطلق حرص النقيب العام على مشاركة الجمعية العمومية برأيها في شتى مناحي العمل النقابي.

وقال نقيب المحامين إنه يكرس جهده لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، ويشاركهم في اتخاذ القرارات النقابية، التي تصب في مصلحة المحامين وأسرهم، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مشاركة فاعلة بين النقابة، وأعضاء الجمعية العمومية.

ويستهدف نقيب المحامين، من القرار، مشاركة الجمعية العمومية في صناعة القرار داخل نقابة المحامين، واطلاعهم أول بأول على مستجدات العمل النقابي، ولمنع اثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

واكد النقيب انه يعمل على انجاز كافة الملفات النقابية التى تمثل أهمية قصوى للمحامين، والتي كان أخرها ملف الفاتورة الإلكترونية الذي انتهى بعدم إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب حل مشكلة الأوراق المؤمنة وجعلها اختياري للمحامين.

اتحاد المحامين العرب استطلاعات الرأي أعضاء الجمعية العمومية العمل النقابي الموقع الإلكترونى المحامين وأسرهم

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

مسجل خطر يسرق 4 هواتف محمولة فى الموسكى

التحريات: حاتم الكومي متورط في جمع 3.5 مليار جنيه من المواطنين

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

ضبط شخصين سرقا توك توك بـ"الشطة" فى القاهرة

جامعة أسوان تناقش تقديم منح دراسية للطلاب الأفارقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟