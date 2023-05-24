نقابة المحامين تطلق قسما خاصا باستطلاعات الرأي عبر موقعها الإلكتروني

وجه نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، المركز الإعلامي لنقابة المحامين بإنشاء قسمًا خاصًا باستطلاع الرأي على الموقع الإلكتروني للنقابة.

يأتي ذلك من منطلق حرص النقيب العام على مشاركة الجمعية العمومية برأيها في شتى مناحي العمل النقابي.

وقال نقيب المحامين إنه يكرس جهده لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، ويشاركهم في اتخاذ القرارات النقابية، التي تصب في مصلحة المحامين وأسرهم، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مشاركة فاعلة بين النقابة، وأعضاء الجمعية العمومية.

ويستهدف نقيب المحامين، من القرار، مشاركة الجمعية العمومية في صناعة القرار داخل نقابة المحامين، واطلاعهم أول بأول على مستجدات العمل النقابي، ولمنع اثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

واكد النقيب انه يعمل على انجاز كافة الملفات النقابية التى تمثل أهمية قصوى للمحامين، والتي كان أخرها ملف الفاتورة الإلكترونية الذي انتهى بعدم إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب حل مشكلة الأوراق المؤمنة وجعلها اختياري للمحامين.