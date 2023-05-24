ضبط شخصين سرقا توك توك بـ"الشطة" في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الأربعاء، من ضبط شخصين حال محاولتهما سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها.

وتبين بحوزتهما سلاح أبيض، كيس يحوى كمية من مسحوق الشطة.

بسؤال المجني عليه أقر أنه حال سيره مستقلاً مركبة "توك توك" قيادته استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لدائرة قسم شرطة المرج، وفور وصولهما للمنطقة محل الضبط فوجئ بقيام أحدهما بتهديده بالسلاح والآخر بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه فى محاولة منهما لسرقة المركبة قيادته كرهاً عنه.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.