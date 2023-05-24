تقديم خدمات طبية لـ461 مواطنًا وعقد ندوات تثقيفية خلال قافلة سكانية شاملة بالمحمودية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام، قافلة سكانية شاملة بقرية عبدالجواد حسين التابعة لقرية كوم النصر، وذلك من أجل المساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية الشاملة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل المحافظة.

وأكد الدكتور هانى جمعية وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية فى قطاع الصحة تقديم خدمات طبية لعدد 461 حالة "82 باطنة - 74 جلدية - 103 أطفال - 21 رمد - 25 نسا وتوليد وتنظيم الأسرة - 36 أسنان - 35 تحاليل مختلفة - 85 كشف الاعتلال الكلوى وفحص الثدى من مبادرة صحة المرأة".

وفى قطاع الطب البيطرى، تم تجريع 266 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 500 رأس ماشية، وتم عقد ندوة إرشادية عن أهمية التأمين الصحي على الماشية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان السل والبروسيلا.

كما قامت إدارة الأزهر والأوقاف بالمحمودية بعقد ندوات حول طرق الحلول للمشكلة السكانية وأثر الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع، وتم توفير أسطوانات بسعر المستودع لرفع العبء عن أهالى القرية والقرى المجاورة، وخلال القافلة تم تقديم عروض فنية وإلقاء شعر في حب الرسول الكريم والانتماء للوطن، كما تم عمل معرض نادي المرأة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكثفة لرفع مخلفات القمامة بالقرية والقرى المجاورة وتم رفع 25 طنًا وجميع الإشغالات بمداخل القرية والقرى المجاورة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية و الطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية، وكذا تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بعمل الندوات والمحاضرات التثقيفية وورش العمل التى يتم تنفيذها داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.