الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على "مستريحين المنسوجات" فى الدقهلية

قبض
قبض

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في ضبط شخصين تخصصا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بالدقهلية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الدقهلية بتضررهم من شخصين لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في صناعة وتجارة المنسوجات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام مالكى مصنع للمنسوجات، يقيمان بمحافظة الغربية بممارسة نشاط احتيالي على النحو المشار إليه، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 8,3 مليون جنيه.

وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدقهلية مقابل أرباح النصب شخصين ضبط

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