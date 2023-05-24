الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تستولي على 200 ألف جنيه من معاش والدتها "رغم زواجها" بالإسكندرية

ضبط متهمة
ضبط متهمة

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في ضبط امرأة لاستيلائها على مبلغ مالي من إحدى الهيئات الحكومية بالمخالفة للقانون في الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات– مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بالاستيلاء على أموال إحدى الهيئات الحكومية - دون وجه حق- بالمخالفة للقانون عن طريق إدخالها الغش والتدليس على موظفى الهيئة المشار إليها والاستمرار فى صرف المعاش المستحق لها لوفاة والدتها وعدم الإفصاح عن واقعة زواجها، وهو الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل إلى كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية صحة الواقعة المنتزة جرائم الأموال إحدى الهيئات الحكومية

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