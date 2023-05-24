الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وجبة دجاج فاسدة وراء تسمم 4 من أسرة واحدة في سوهاج

دجاج فاسدة
دجاج فاسدة

استقبل مستشفى دار البلينا المركزي جنوب محافظة سوهاج، 4 من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن إثر تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا عبارة عن وجبة دجاج فاسدة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وتصرّح لهم بالخروج بعد استقرار حالتهم الصحية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة أسرة بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة دجاج فاسدة بناحية قرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص، تبيّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود إشارة من مستشفي البلينا المركزي تبلغ لمركز البلينا بوصول كل من نوره ع م ع 32 سنة ربة منزل، وزوجة شقيقها حنان ن ع ا 28 سنة ربة منزل ، ومحمد ح ع م 13 سنة طالب ، وشقيقه زياد ح ع م 10 سنة تلميذ نجلي شقيق الأولي ويقيمون بناحية أولاد عليو دائرة المركز مصابين " بحالة إعياء وقيئ " إدعاء تناول طعام فاسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وصرح لهم بالخروج.

وبسؤال الأولي والثانية أفادا حدوث إصابتهم عقب تناولهم دجاج " فاسد " معد بالمنزل منذ فترة، نافيتان الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إدارة المباحث الجنائية الاسعافات الأولية اللازمة حالة تسمم

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وجبة دجاج فاسدة وراء تسمم 4 من أسرة واحدة في سوهاج

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